В главном бое вечера GFC 12 («Битва на Волге 12») в Самаре вместо Александра Емельяненко и Луиса Энрике встретятся Владимир Селиверстов и Дирлей Бронеструп

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-23T13:22:40+03:00

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Организаторы турнира GFC 12 (бывшая «Битва на Волге 12»), который пройдет в Самаре 10 мая, обновили информацию о главном бое вечера. Вместо противостояния Александра Емельяненко и экс-бойца UFC Луиса Энрике зрители увидят бой Владимира Селиверстова и Дирлея Бронеструпа.

- 10 мая топовый тяжеловес самарского ММА Владимир Селиверстов выйдет в октагон GFC 12 в главном бое вечера, поставив на кон свой чемпионский пояс. Его соперником выступит опытный бразильский боец Дирлей Бронеструп, известный российским зрителям своими выступлениями в лиге WFCA, - рассказали в федерации ММА Самарской области.

Напомним, Александр Емельяненко перенес бой с Луисом Энрике из-за того, что упал с велосипеда.

ИСТОЧНИК KP.RU