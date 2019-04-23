Самарец поймал почти метровую щуку

СЕГОДНЯ 13:37 2019-04-23T13:37:18+03:00

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Житель Самары Василий Сазанов похвастался в соцсетях солидным уловом – он поймал щуку весом 7 кг 300 граммов и длиной 97 сантиметров. Выловил он ее на Волге около Васильевских озер.

- По сопротивлению понял, что это щука, - рассказывает Василий Сазанов. - С поводком из флюорокарбона торопиться мне никак нельзя было. Еще немного ослабил тормоз и начал не спеша выкачивать рыбу. Она долго не сдавалась, ей помогали течение и глубина. Честно говоря, правая рука моя изрядно подустала, но все-таки через несколько минут щука оказалась в подсаке.

После нескольких снимков рыбу отпустили обратно в Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU