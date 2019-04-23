2019-04-23T14:50:17+03:00
Происшествия

В Самаре ФСБшники и таможенники задержали машину с 300 000 пачками табака для кальяна на 50 млн рублей

На пачках не было маркировки, а у владельцев табака – документов на товар
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Приволжское таможенное управлениеФото: Приволжское таможенное управление
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В Самаре сотрудники таможни и ФСБ задержали машину с 300 000 пачками кальянного табака на сумму больше 50 млн рублей. Товар не был маркирован акцизными марками, сообщает Приволжское таможенное управление.

- Помимо этого, не было документов, подтверждающих факт декларирования и выпуска в свободное обращение на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также уплату акцизов, таможенных пошлин, налогов в отношении перевозимых товаров, - рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Самарской таможни Рустам Тунтаев.

В отношении владельцев табака возбудили уголовное дело. Им грозит штраф – от 400 000 до 800 000 рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы до 6 лет со штрафом до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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