В Тольятти местный житель украл у пенсионерки четыре иконы

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-23T15:13:03+03:00

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Жителю Тольятти грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 10 тысяч рублей. 36-летний мужчина украл у своей пожилой родственницы иконы. Все произошло после ссоры между пенсионеркой и родственником, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Между гостем и хозяйкой возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина, применяя насилие не опасное для жизни и здоровья потерпевшей, забрал из квартиры 4 иконы и ушел в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

Полицейские заметили подозреваемого неподалеку от дома пожилой женщины и доставили его в отделение. Злоумышленник свою вину признал и раскаялся. В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU