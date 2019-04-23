2019-04-23T15:13:03+03:00
Происшествия

В Тольятти местный житель украл у пенсионерки четыре иконы

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Грабеж»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В отношении него возбудили уголовное дело.В отношении него возбудили уголовное дело.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жителю Тольятти грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 10 тысяч рублей. 36-летний мужчина украл у своей пожилой родственницы иконы. Все произошло после ссоры между пенсионеркой и родственником, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Между гостем и хозяйкой возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина, применяя насилие не опасное для жизни и здоровья потерпевшей, забрал из квартиры 4 иконы и ушел в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

Полицейские заметили подозреваемого неподалеку от дома пожилой женщины и доставили его в отделение. Злоумышленник свою вину признал и раскаялся. В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамваи снова пойдут до стадиона «Самара Арена» уже в мае
Отремонтированные Волжское и Красноглинское шоссе помогли снизить аварийность в Самаре
Стало известно, какие культурные мероприятия пройдут в Самарской области в мае-августе
Александр Самедов готовится к матчу «Крыльев Советов» с «Уралом» в общей группе
Жители Тольяти сняли на видео неопознанный объект в небе над городом
В СамГУПС открылась I Всероссийская научно-практическая конференция
В Тольятти олимпийские чемпионы проведут мастер-классы для детей и дадут автографы
В Самаре официально закончился отопительный сезон
В Самаре ФСБшники и таможенники задержали машину с 300 000 пачками табака для кальяна на 50 млн рублей
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно
В Самаре около ТЦ «Мико» на месте гаражей и футбольного поля построят физкультурно-оздоровительный комплекс