В Самаре официально закончился отопительный сезон

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-23T15:42:36+03:00

Это произошло на 4 дня раньше, чем в прошлом году

Изменить размер текста: A A

В Самаре во вторник, 23 апреля, официально завершился отопительный сезон. Последнее время средняя температура за сутки была на уровне +8 градусов и выше. Это и стало причиной отключения отопления, сообщает мэрия города. В прошлом году отопительный сезон закончился 27 апреля.

- Сразу после завершения отопительного сезона дадут старт подготовке объектов городского хозяйства к работе в условиях следующего осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, - отметили в городской администрации.

В этом году в Самаре к новому отопительному сезону должны подготовить 10261 жилых домов и 700 объектов социальной сферы, отремонтировать 7,6 км тепловых сетей, 1,6 км ветхих сетей водопровода, 0,789 км ветхих сетей канализации и 20,5 км воздушных и кабельных линий.

ИСТОЧНИК KP.RU