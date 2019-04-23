В Тольятти олимпийские чемпионы проведут мастер-классы для детей и дадут автографы

СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-23T15:56:17+03:00

27 апреля в УСК «Олимп» можно будет встретить Алексея Немова, Светлану Хоркину, Елену Замолодчикову, Дениса Аблязина и ЭминаГарибова

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В Тольятти в субботу, 27 апреля, в УСК «Олимп» пройдет мастер-класс от олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике для воспитанников спортивных школ Тольятти, Сызрани и Самары. Проведут мероприятие 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов, чемпионы Олимпиад Светлана Хоркина и Елена Замолодчикова, 5-кратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин и чемпион Европы Эмин Гарибов.

- Для детей проведут работу на снарядах, эстафеты, автограф- и фотосессии, - рассказали в министерстве спорта региона.

Начнется мероприятие в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU