2019-04-23T16:14:48+03:00
Общество

В СамГУПС открылась I Всероссийская научно-практическая конференция

Два дня там будут работать секции по мехатронике и робототехнике на транспорте, автоматизированным системам обработки информации, иностранному языку в робототехнике и автоматизации.
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Фото: СамГУПСФото: СамГУПС
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В Самарском государственном университете путей сообщения 23 апреля открылась I Всероссийская научно-практическая конференция. В ней участвуют студенты, магистранты, преподаватели вуза и представители Куйбышевской железной дороги. Продлится конференция два дня, в это время там будут работать секции по мехатронике и робототехнике на транспорте, автоматизированным системам обработки информации, иностранному языку в робототехнике и автоматизации.

Перед открытием конференции магистранты представили свои разработки.

- Эти элементы разработок кафедры – хорошее начало, - оценил проекты ректор СамГУПС Иван Андрончев. - В планах вуза и дальше развивать ваши проекты. Я желаю вам успехов в продвижении своего научного потенциала.

В СамГУПС уверены – подобные выставки помогут ученым выйти на мировой уровень.

- Такие конференции призваны консолидировать идеи, объединять исследовательский опыт и создавать инновационные площадки, которые будут работать на стыке науки и производства, - отметили представители вуза. - Это позволит выйти на мировой уровень со своими разработками и стать лидерами в области мехатроники, автоматизации и цифровизации.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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