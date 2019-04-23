Стало известно, какие культурные мероприятия пройдут в Самарской области в мае-августе

СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-23T16:56:12+03:00

Культурное лето в Самарской области будет очень интересным в 2019 году Фото: Архив "КП"

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В весенне-летний период в Самарской области к традиционным, любимым жителями и гостями региона праздникам в этот весенне-летний период добавятся мероприятия, которые войдут в «дорожную карту» регионального проекта «Культурное сердце России». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, 6 мая в Самарской областной детской библиотеке пройдет X Международная акция по поддержке детского чтения «Читаем детям о войне». С 20 по 25 мая в Новокуйбышевске в новом формате пройдет Всероссийский театральный фестиваль «ПоМост: Провинциальные театры России». 24 мая в Самарском академическом театре оперы и балета пройдет мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры.

В июне по всему региону пройдет ряд культурных мероприятий, главным из которых стане межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест», посвященный Году театра. Главными событиями фестиваля станет «Опера про Белую козу», строительство парусника по проекту художников Ильи и Эмилии Кабаковых и единственный в мире цирк для хулиганов.

Июльская программа будет не менее насыщенной. Так, 1-2 июля в Тольятти проведут фестиваль музыки и искусств «Тремоло». В августе в Сызрани проведут Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья» и «Сызранский помидор».

Проект «Культурное сердце России» стартовал 8 апреля по поручению Губернатора Самарской области, председателя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрия Азарова. Благодаря данному проекту у жителей региона появилась возможность принять самое активное участие в формировании культурной программы своих муниципалитетов на лето 2019 года.

- Это прекрасная идея, которая пришла в голову не чиновникам, а молодым активистам, - отметил губернатор Дмитрий Азаров. - Смысл простой: не пытаться осчастливить людей против их воли, а спросить, что им действительно нужно. Кому-то интересны лекции по астрономии, кому-то хочется побывать на концерте, кто-то ждет выставок. Давайте вместе организуем наше прекрасное волжское лето.

ИСТОЧНИК KP.RU