Отремонтированные Волжское и Красноглинское шоссе помогли снизить аварийность в Самаре

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-23T18:08:40+03:00

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По данным УГИБДД России по Самарской области, ситуация с ДТП на Волжском и Красноглинском шоссе резко улучшилась после ремонта этих дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В целях обеспечения безопасности граждан на пешеходных переходах установлены светофоры, оборудованные кнопкой вызова, для предотвращения выхода на проезжую часть установлены пешеходные ограждения, уложена специальная тактильная плитка и направляющие плиты для слабовидящих людей, - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Так, по данным полицейских, в 2017 году на участке Волжского шоссе от улицы Демократической до Московского шоссе зафиксировали 15 ДТП, в результате которых семь человек погибло, а три получили травмы. В 2018 году после ремонта дороги количество ДТП снизилось до 8. В автомобильных авариях пострадали 12 человек и не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

На Красноглинском шоссе в период с сентября по декабрь 2017 года случилось 13 ДТП, в которых погибло двое человек и 12 получили травмы. За тот же период в 2018 году произошло 6 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU