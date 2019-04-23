2019-04-23T18:08:40+03:00
Общество

Отремонтированные Волжское и Красноглинское шоссе помогли снизить аварийность в Самаре

Особое внимание было уделено безопасности пешеходов
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Дороги стали значительно лучшеДороги стали значительно лучшеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

По данным УГИБДД России по Самарской области, ситуация с ДТП на Волжском и Красноглинском шоссе резко улучшилась после ремонта этих дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- В целях обеспечения безопасности граждан на пешеходных переходах установлены светофоры, оборудованные кнопкой вызова, для предотвращения выхода на проезжую часть установлены пешеходные ограждения, уложена специальная тактильная плитка и направляющие плиты для слабовидящих людей, - отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Так, по данным полицейских, в 2017 году на участке Волжского шоссе от улицы Демократической до Московского шоссе зафиксировали 15 ДТП, в результате которых семь человек погибло, а три получили травмы. В 2018 году после ремонта дороги количество ДТП снизилось до 8. В автомобильных авариях пострадали 12 человек и не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

На Красноглинском шоссе в период с сентября по декабрь 2017 года случилось 13 ДТП, в которых погибло двое человек и 12 получили травмы. За тот же период в 2018 году произошло 6 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамваи снова пойдут до стадиона «Самара Арена» уже в мае
Стало известно, какие культурные мероприятия пройдут в Самарской области в мае-августе
Александр Самедов готовится к матчу «Крыльев Советов» с «Уралом» в общей группе
Жители Тольяти сняли на видео неопознанный объект в небе над городом
В СамГУПС открылась I Всероссийская научно-практическая конференция
В Тольятти олимпийские чемпионы проведут мастер-классы для детей и дадут автографы
В Самаре официально закончился отопительный сезон
В Тольятти местный житель украл у пенсионерки четыре иконы
В Самаре ФСБшники и таможенники задержали машину с 300 000 пачками табака для кальяна на 50 млн рублей
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно
В Самаре около ТЦ «Мико» на месте гаражей и футбольного поля построят физкультурно-оздоровительный комплекс