2019-04-23T19:21:43+03:00
Общество

В Самарской области реки будут очищены от сетей браконьеров

Нечистых на руку рыбаков предупреждают
Кирилл КАРИМОВ
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Рыбачить с сетью в России запрещеноРыбачить с сетью в России запрещеноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Средневолжское ТУ Росрыболовства совместно с представителями надзорных органов проведут рейд по очистке рек Самарской области от незаконных сетей. Он пройдет в эту субботу, 27 апреля.

В течение 5-6 часов будут убраны все обнаруженные сети и экраны, после чего они будут уничтожены. В воду планируется выпустить более 200 кг рыбы и раков.

Инспекторы назвали и те места, где пройдет рейд На Саратовском водохранилище: реке Самаре — у Южного моста; реке Сок — у моста в устье реки; реке Кривуше — у водораздела с рекой Чапаевкой; реке Волга: на Безенчукском затоне у грузового причала, у железнодорожного моста через реку в районе села Обшаровка, у речного вокзала Сызрани, у базы рыбоохраны в Жигулевске; реке Большой Кинель.

Рейд пройдет и в районе Куйбышевского водохранилища: у яхт-клуба «Дружба»; у замка «Гарибальди» в селе Хрящевка; у села Муранка на реке Уса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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