В День Победы в Самаре за порядком будут следить около 3000 силовиков

СЕГОДНЯ 20:27 2019-04-23T20:27:48+03:00

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9 мая 2883 правоохранителей будут охранять порядок в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Первомайское шествие по площади Куйбышева также пройдет при увеличенном количестве силовиков. Так, общественный порядок на День весны и труда будут поддерживать 617 полицейских и 58 сотрудников Росгвардии. Также к охране будут привлечены сотрудники ЧОПов, волонтеры и дружинники.

Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, главным событием которого в Самаре станет парад на площади Куйбышева, пройдет при усилении мер безопасности. В этот день охранять порядок будут 2883 силовика. Для досмотра прибывающих на парад будет организовано девять КПП, на которых установят 90 металлодетекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU