Баскетболисты «Самары» обыграли питерский «Спартак»

СЕГОДНЯ 22:11 2019-04-23T22:11:39+03:00

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Во вторник, 23 апреля, в самарской МТЛ «Арене» прошла встреча в рамках Суперлиги. Самарские баскетболисты встречались с питерским «Спартаком».

Первая десятиминутка завершилась лидерством самарцев со счетом 12:10. К большому перерыву петербуржцам удалось завоевать небольшой отрыв 21:23. БК «Самара» оторвалась в третьем периоде - 28:23.

- Заключительную десятиминутку гости открыли мини-рывком 5:0, рассказали в клубе. - Но стоило попасть Бадену Яксену - и хозяева вновь полетели вперед. Чего стоил только по-настоящему «с мясом» данк Игоря Смыгина в быстром отрыве!.. За три минуты до финальной сирены исход поединка уже не вызывал вопросов: 59:35. Спокойно доиграть матч нашей команде не составило труда. Тем более, каждое удачное действие встречалось болельщиками овацией.

Свой следующий матч соперники проведут на паркете МТЛ «Арены» в четверг, 25 апреля. Начало игры в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU