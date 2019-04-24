2019-04-24T08:16:21+03:00
Происшествия

В Самарской области драгдилер отмыл 4 млн рублей

Ему за это грозит до двух лет тюрьмы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Чтобы легализовать деньги за наркотики мужчина переводил их на другие банковские карты и расчетные счета, а потом обналичивал.Чтобы легализовать деньги за наркотики мужчина переводил их на другие банковские карты и расчетные счета, а потом обналичивал.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области драгдилера подозревают еще в и отмывании денег. Мужчину задержали в октябре 2018 года в Волжском районе по подозрению в незаконном сбыте наркотика. Во время обыска в квартире 35-летнего злоумышленника нашли 135,58 грамма синтетического наркотика. Из-за этого в отношении мужчину возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба облМВД.

- Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Волжскому району выяснили, что подозреваемый с января по октябрь 2018 года осуществлял незаконный сбыт наркотических средств, в результате чего получал деньги на банковские карты, - уточнили в полиции.

Чтобы легализовать деньги за наркотики мужчина переводил их на другие банковские карты и расчетные счета, а потом обналичивал. Таким образом злоумышленник отмыл 4 млн рублей.

Теперь драгдилеру вменяют еще и часть 2 статьи 174.1 УК РК. Ему грозит еще два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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