В Самарской области драгдилер отмыл 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-24T08:16:21+03:00

Чтобы легализовать деньги за наркотики мужчина переводил их на другие банковские карты и расчетные счета, а потом обналичивал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ему за это грозит до двух лет тюрьмы

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В Самарской области драгдилера подозревают еще в и отмывании денег. Мужчину задержали в октябре 2018 года в Волжском районе по подозрению в незаконном сбыте наркотика. Во время обыска в квартире 35-летнего злоумышленника нашли 135,58 грамма синтетического наркотика. Из-за этого в отношении мужчину возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба облМВД.

- Сотрудники следственного отдела ОМВД России по Волжскому району выяснили, что подозреваемый с января по октябрь 2018 года осуществлял незаконный сбыт наркотических средств, в результате чего получал деньги на банковские карты, - уточнили в полиции.

Чтобы легализовать деньги за наркотики мужчина переводил их на другие банковские карты и расчетные счета, а потом обналичивал. Таким образом злоумышленник отмыл 4 млн рублей.

Теперь драгдилеру вменяют еще и часть 2 статьи 174.1 УК РК. Ему грозит еще два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU