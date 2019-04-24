2019-04-24T08:28:07+03:00
Происшествия

В Жигулевске 19-летний угонщик хотел вернуть «Волгу» хозяину, но застрял в грязи

Парень увидел, что у машины открыта дверь, и решил покататься
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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До пяти лет тюрьмы грозит 19-летнему жителю Самарской области. Парень угнал припаркованную в Механическом переулке в Жигулевске «Волгу». По словам злоумышленника, он шел мимо, увидел, что дверь открыта и решил покататься. Ключи молодой человек нашел в самом авто, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Молодой человек планировал вернуть транспортное средство на место, однако, оно застряло в грязи. После неудачных попыток выехать предполагаемый злоумышленник бросил автомобиль и ушел домой, - рассказали в облМВД.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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