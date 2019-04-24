В Жигулевске 19-летний угонщик хотел вернуть «Волгу» хозяину, но застрял в грязи
До пяти лет тюрьмы грозит 19-летнему жителю Самарской области. Парень угнал припаркованную в Механическом переулке в Жигулевске «Волгу». По словам злоумышленника, он шел мимо, увидел, что дверь открыта и решил покататься. Ключи молодой человек нашел в самом авто, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- Молодой человек планировал вернуть транспортное средство на место, однако, оно застряло в грязи. После неудачных попыток выехать предполагаемый злоумышленник бросил автомобиль и ушел домой, - рассказали в облМВД.
В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
ИСТОЧНИК KP.RU