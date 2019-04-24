Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Штутгарте

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-24T08:39:52+03:00

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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира в немецком Штутгарте. В первом раунде россиянка обыграла Элизу Мертенс из Бельгии. Встреча длилась 1 час и 54 минуты и завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:5. На счету Дарьи 1-на подчала навылет, 4 реализованных брейка из 9 и 9 двойных ошибок.

В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).

Призовой фонд турнира – 820 тысяч долларов. Действующая победительница – Каролина Плишкова из Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU