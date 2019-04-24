В Самаре после 9 мая начнут ремонтировать 8 дорог у Крымской площади

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-24T08:59:36+03:00

После 9 мая начнут комплексно обновлять 8 участков дорог, которые ведут к Крымской площади. Фото: Google. Карты.

Там обновят дорожное полотно, приведут в порядок бордюры, тротуары, газоны и т.д.

Изменить размер текста: A A

В Самаре определились с подрядчиком, который будет ремонтировать дороги около Крымской площади. Аукцион выиграла компания «XXI век». После 9 мая она начнет комплексно обновлять 8 участков дорог, которые ведут к Крымской площади, сообщает городская администрация.

- Во время комплексного ремонта меняется не только дорожное покрытие от борта до борта. Приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, средства организации движения – обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. При необходимости выполняют устройство системы освещения и т. п. работы по благоустройству, - уточнили в мэрии.

Весь список дорог, которые будут ремонтировать:

- ул. Аксаковская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;

- ул. Урицкого от ул. Спортивная до ул. Владимирская;

- ул. Мечникова от ул. Урицкого до ул. Новокрасноармейская;

- ул. Г.С. Аксакова от ул. Чернореченская до ул. Урицкого;

- пр. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Владимирская;

- ул. Пензенская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;

- ул. Ткачевская от ул. Мечникова до ул. Тухачевского;

- ул. Красноармейская от ул. Спортивная до ул. Урицкого.

Власти отмечают, что на улице Красноармейской, где в прошлые годы был ремонт, только обустроят газоны, тротуары и систему уличного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU