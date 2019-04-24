В Самаре после 9 мая начнут ремонтировать 8 дорог у Крымской площади
В Самаре определились с подрядчиком, который будет ремонтировать дороги около Крымской площади. Аукцион выиграла компания «XXI век». После 9 мая она начнет комплексно обновлять 8 участков дорог, которые ведут к Крымской площади, сообщает городская администрация.
- Во время комплексного ремонта меняется не только дорожное покрытие от борта до борта. Приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, средства организации движения – обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. При необходимости выполняют устройство системы освещения и т. п. работы по благоустройству, - уточнили в мэрии.
Весь список дорог, которые будут ремонтировать:
- ул. Аксаковская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;
- ул. Урицкого от ул. Спортивная до ул. Владимирская;
- ул. Мечникова от ул. Урицкого до ул. Новокрасноармейская;
- ул. Г.С. Аксакова от ул. Чернореченская до ул. Урицкого;
- пр. Карла Маркса от ул. Урицкого до ул. Владимирская;
- ул. Пензенская от ул. Урицкого до ул. Ткачевская;
- ул. Ткачевская от ул. Мечникова до ул. Тухачевского;
- ул. Красноармейская от ул. Спортивная до ул. Урицкого.
Власти отмечают, что на улице Красноармейской, где в прошлые годы был ремонт, только обустроят газоны, тротуары и систему уличного освещения.
ИСТОЧНИК KP.RU