Часть работ по реконструкции Заводского шоссе в Самаре перенесли на 2020 год

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-24T09:21:31+03:00

Общий объем финансирования с учетом средств из бюджетов разных уровней в 2019 году составит 303 256 тыс. рублей, в 2020 – 359 960 тыс. рублей. Фото: Google Карты

Речь об участке от улицы Авроры до 22 Партсъезда

Изменить размер текста: A A

Часть работ по ремонту Заводского шоссе – участок от улицы Авроры до улицы 22 Партсъезда – перенесли на 2020 год. Об этом сообщает сайт самарской городской думы.

- Соответственно, общий объем финансирования с учетом средств из бюджетов разных уровней в 2019 году составит 303 256 тыс. рублей, в 2020 – 359 960 тыс. рублей, - говорится в сообщении.

Напомним, летом 2019 года планировали, что начнется второй этап реконструкции Заводского шоссе – обновить собирались участок улицы от 22 Партсъезда до Авроры. Первый этап реконструкции - участок дороги от 22 Партсъезда до Земеца – стартовал в августе 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU