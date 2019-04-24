В Куйбышевском районе Самары отключат воду в ночь с 24 на 25 апреля из-за сбоя

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-24T09:59:27+03:00

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В Самаре в Куйбышевском районе в ночь с 24 на 25 апреля планируют отключить холодную воду. Специалисты РКС будут устранять технологический сбой на трубе диаметром 700 мм. К сожалению, после обследования эксперты установили, что ремонт можно провести только после отключения воды. Менять соединение на стыке будут ночью со среды на четверг, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей.

- Без воды останутся здания, по следующим адресам: ул. Бакинская 1-38, ул. Грозненская 4-69, Пугачевский тракт 16-66, ул. Фасадная 1-28, ул. Кишиневская 1-22, ул. Зеленая 5-25, ул. Нефтяников 4-49, ул. 40 лет Пионерии 4-23, ул. Стадионная 1-4, ул. Калининградская 1-52, Молодежный пер.3-22, ул. Рижская 5-9, пер. Строителей 3-11, ул. Молдавская 3-22, Торговый пер. 3-28, ул. Медицинская 1-17, - отметили в компании.

После того, как все работы будут завершены, водовод промоют и обработают. Набрать воду можно будет в бойлерах, их адреса можно узнать в разделе "Диспетчерская" после 16:00 на сайте samcomsys.ru. Также информацию можно получить круглосуточно в диспетчерской службе по телефону 334-75-12; 336-86-51.

ИСТОЧНИК KP.RU