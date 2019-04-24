2019-04-24T10:27:56+03:00
Происшествия

В Самаре «Тойота» перелетела через бордюр и снесла 12 пролетов ограждений

Автомобиль серьезно пострадал
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: vk.com/life_samaraФото: vk.com/life_samara
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Серьезное ДТП произошло в Самаре утром в среду, 24 апреля. На улице Солнечной, между 8 и 7 просеками, водитель «Тойоты» перелетел через бордюр островка безопасности и протаранил ограждения. Всего легковушка снесла 12 пролетов, сообщают очевидцы в соцсетях.

Фото: vk.com/life_samara

Фото: vk.com/life_samara

- Солнечная между 8 и 7 просекой – как-то «японец» перелетел через бордюр и ограждения и оказался на встречке. Перед этим снес 12 пролетов ограждений. Все живы, - рассказал очевидец.

Что стало причиной ДТП, неизвестно. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото: vk.com/life_samara

Фото: vk.com/life_samara

ИСТОЧНИК KP.RU

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