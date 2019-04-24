Волейболистки «Искры» стали третьими в Высшей лиге «Б»

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-24T10:48:28+03:00

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Волейболистки самарской «Искры» завоевали бронзовые медали Высшей лиги «Б» (третьего по силе дивизиона страны). Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

- «Искра» зажглась бронзой! Завершился чемпионат России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Самарская «Искра» заняла 3 место. Поздравляем клуб и его тренерский штаб! – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере минспорта.

Победителем чемпионата стала команда «Северянка-2» из Череповца, второе место у «Ангары» из Иркутска.

Напомним, в прошлом сезоне «Искра» заняла 2 место в Высшей лиги «Б», однако переход в Высшую лигу «А» так и не состоялся.

ИСТОЧНИК KP.RU