Волейболистки «Искры» стали третьими в Высшей лиге «Б»
Волейболистки самарской «Искры» завоевали бронзовые медали Высшей лиги «Б» (третьего по силе дивизиона страны). Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.
- «Искра» зажглась бронзой! Завершился чемпионат России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Самарская «Искра» заняла 3 место. Поздравляем клуб и его тренерский штаб! – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере минспорта.
Победителем чемпионата стала команда «Северянка-2» из Череповца, второе место у «Ангары» из Иркутска.
Напомним, в прошлом сезоне «Искра» заняла 2 место в Высшей лиги «Б», однако переход в Высшую лигу «А» так и не состоялся.
ИСТОЧНИК KP.RU