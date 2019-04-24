Самарцам разрешат ставить флаг города во время семейных торжеств, городских и государственных праздников

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-24T11:03:47+03:00

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Жителям Самары разрешат использовать флаг города во время семейных торжеств, городских и государственный праздников наряду с флагом России. Об этом сообщает самарская городская дума.

- Речь идет о том, что граждане получат право поднимать или устанавливать Флаг во время семейных торжеств, а также на жилых домах в дни городских или государственных праздников Российской Федерации наряду с государственным флагом нашей страны, - говорится в сообщении.

На недавнем заседании думы депутаты как раз рассмотрели проект о внесении изменений в положение «О флаге городского округа Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU