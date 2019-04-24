В Курумоче рассказали о новом расписании вылетов из Самары в Сочи и Симферополь

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-24T12:03:54+03:00

Помимо этого, с 20 мая по понедельникам будут летать самолеты из Самары в Анапу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Авиационное направление Самара – Сочи станет летом одним из самых интенсивных в расписании Курумоча. Летать на курорт будут сразу четыре авиакомпании. Самолеты первой авиакомпании с 25 мая будут вылетать из Самары по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Самолеты второй - с 30 апреля по 14 мая – по вторникам, с 24 мая по 31 мая – по пятницам, а с июня – по вторникам, пятницам и средам (дополнительный рейс). Самолеты третей – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Со 2 июня на маршруте будет работать четвертая авиакомпания – вылеты в Сочи по вторникам, пятницам и воскресеньям.

- В Симферополь прямым рейсом из Самары можно будет улететь четыре дня в неделю. С 23 апреля одна из авиакомпаний вводит в расписание дополнительный рейс по вторникам, ранее полеты выполнялись в четверг и воскресенье. Еще две компании будут выполнять полеты по понедельникам и четвергам, - сообщает пресс-служба Курумоча.

Помимо этого, с 20 мая по понедельникам будут летать самолеты из Самары в Анапу.

ИСТОЧНИК KP.RU