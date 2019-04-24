В Самарской области ищут водителя, который сбил 68-летнего велосипедиста и скрылся

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-24T12:50:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области полиция ищет водителя, который скрылся с места ДТП. Во вторник, 23 апреля, в районе 15:20 в Рождествено на улице Пацева неустановленный автомобиль сбил 68-летнего велосипедиста, сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

- Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшему, с места ДТП скрылся. После обращения в лечебное учреждение мужчине была рекомендована госпитализация, - говорится в сообщении.

Автомобиль нарушителя предположительно светлого цвета.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об указанном ДТП или личности водителя, сообщить информацию по телефонам: 8(846) 332-20-26, 8 (846) 333-29-22, 8 (846) 333-07-35 или 020 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU