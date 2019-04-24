В Самарской области рыбаков загнала на остров стая агрессивных собак

СЕГОДНЯ 14:07 2019-04-24T14:07:06+03:00

На Муравьиных островах двух рыбаков – 1983 и 1989 годов рождения – загнала в ловушку стая агрессивных собак. Фото: Архив "КП"

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Необычный вызов приняли спасатели из Тольятти во вторник, 23 апреля, в районе 22:00. На Муравьиных островах двух рыбаков – 1983 и 1989 годов рождения – загнала в ловушку стая агрессивных собак. Об этом рассказал руководитель Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев.

- Мужчины рассказали, что у них нет возможности вернуться с острова на сушу, так как на берегу несколько агрессивных собак. Прибыв на место происшествия, спасатели действительно обнаружили стаю недоброжелательно настроенных четвероногих внушительных размеров. Точное количество собак установить не удалось из-за темного времени суток, но тех, которые были в зоне видимости, хватило чтобы понять - эвакуация людей по суше небезопасна, - рассказал Дербенев.

На место выехал дополнительный экипаж спасателей – на катере. На нем рыбаков и доставили в безопасное место.

ИСТОЧНИК KP.RU