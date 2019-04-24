Как доехать до стадиона «Самара Арена» 25 апреля на матч «Крылья Советов» - «Урал»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-24T14:44:23+03:00

Из-за аварии на трамвайных путях доехать до «Самара Арены» на трамвае S5 не получится. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

25 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет игра «Крылья Советов» - «Урал». «КП-Самара» публикует, как доехать до стадиона в день матча

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В четверг, 25 апреля, на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 25 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Урал». Игра начнется в 19:30 по самарскому времени. Публикуем, как доехать до стадиона в день матча.

- Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена-2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд, - рассказали в пресс-службе «КС». - На стороне ул. Арена-2018, прилегающей к стадиону будет разрешена стоянка личного транспорта.

В день матча закроют движение по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018, Проезду №7, Проезду №8, Проезду №10, Проезду №12.

Из-за аварии на трамвайных путях доехать до «Самара Арены» на трамвае S5 не получится.

Вместо него до стадиона поедет автобус S7. Он будет ходить от Барбошиной поляны, доехать до которой можно на троллейбусах №№ 8, 19, на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297 и трамваях №№ 5, 7, 22, 24.

- Посадка на автобусы будет осуществляться на остановке общественного транспорта «Барбошина поляна» на разворотном кольце троллейбусов. Автобусы проследуют без промежуточных остановок до стадиона «Самара Арена» по пр. Кирова, Московскому шоссе, Волжскому шоссе, ул. 8-й проезд до остановки общественного транспорта «Стадион «Самара Арена»/Агропарк». Маршрут начнет свою работу за 3 часа до начала матча и будет работать по окончании матча до полного вывоза пассажиров. Перерыв в движении маршрута с 19:45 до 21:30. Интервал движения: с 16:30 до 18:00 – 10-12 минут, с 18:00 до 19:45 – 5 минут. С 21:30 и до окончания вывоза зрителей – 5 минут. Стоимость проезда на автобусном маршруте S7 – 28 рублей. Льгот нет, - уточнили в «КС».

До стадиона можно будет добраться и на другом транспорте:

на автобусах №295 до остановки «Самара Арена»/Агропарк»,

на трамваях №№ 22, 24, 25 – до остановки «Московское шоссе» на улице Ташкентской (потом пешком),

на автобусах №50 до остановки «Дачи» и пешком,

на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

После матча болельщиков будут ждать автобусы №№1, 45, 50, 51, 67 - около Северной парковки (автобус №50) и остановки «Алма-Атинская» (все остальные автобусы).

- Для болельщиков с ограниченными возможностями здоровья за два часа до матча, с 17:30 от северной и южной парковок, а также от трамвайного кольца будут курсировать электрокары. Помогать с посадкой на электрокар будут волонтеры, - рассказали в «Крыльях».

ИСТОЧНИК KP.RU