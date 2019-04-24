"Висела бы дальше, как памятник": в Самаре убрали автомобиль, рухнувший с парковки в "Гудке"

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-24T15:00:44+03:00

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В Самаре наконец-то вытащили и убрали машину, которая перевернувшись упала с четвертого этажа парковки в ТЦ "Гудок". Автомобиль рухнул вниз из-за невнимания водителя. Он не справился с управлением, и зарулил за запретную черту. С момента ЧП прошло три недели и вот наконец за машиной приехала эвакуационная техника.

- Надо было оставить как памятник человеческой глупости, - шутят пользователи в социальных сетях. Другие обсуждают, что как-то долго машина никому не была нужна.

Напомним, что водитель и пассажир в результате ДТП получили легкие травмы. Никто из посетителей торгового центра не пострадал. Полицейские ГУ МВД РФ по Самарской области рассказали, что водитель был трезв.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/705081" frameborder="0"></iframe> В Самаре убирают машину, которая упала с парковки "Гудок".

ИСТОЧНИК KP.RU