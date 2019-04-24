В Тольятти автоледи на «Пежо» въехала в дерево. Пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-24T15:10:35+03:00

Полиция проводит по факту ДТП проверку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По версии полиции, женщина «нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части»

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В Тольятти днем во вторник, 23 апреля, произошло ДТП. В районе 12:45 59-летняя автоледи на «Пежо» въехала в дерево на улице Маршала Жукова. Пострадала 45-летняя пассажирка иномарки, она в больнице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- По предварительной версии полицейских, автолюбительница нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, съехала с дороги и столкнулась с деревом, - говорится в сообщении.

В момент аварии водитель была трезвая. Полиция проводит по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU