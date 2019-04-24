Лошади Пржевальского из Самарского зоопарка переехали в питомник
Во вторник, 23 апреля лошадей Пржевальского из Самарского зоопарка покинули Самару и отправились на постоянное место жительства в питомник по разведению редких видов животных. Напомним, питомник Самарского зоопарка появился не так давно, находиться он в поселке Формальный Кинельского района.
- Ранним утром лошадей погрузили в коневозку, они оказались очень сообразительными и спокойными, и не испытывали особого страха во время транспортировки, - рассказали сотрудники зоопарка, - Как только открыли дверь коневозки, жеребец, как самый смелый, вышел первым, а две кобылы еще несколько минут простояли в нерешительности на трапе, а затем и они выбежали.
Лошади решили поволяться в землеФото: предоставлено зоопарком
Фото: предоставлено зоопарком
Первое время лошади исследование новое место и разведывали окружающую обстановку, а затем принялись щипать молодую траву и валяться на весенней земле. Загон зоопарка лошади сменили на просторный вольер, площадь которого 2000 кв.м.
- Лошади Пржевальского занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу РФ. Сейчас численность мировой популяции лошадей составляет около 550 особей, в дикой природе животные уже не встречаются и сохранились лишь в заповедниках и питомниках, - подчеркнули в зоопарке.
Переезд прошел хорошоФото: предоставлено зоопарком
Фото: предоставлено зоопарком
В ближайшем будущем на базе питомника Самарского зоопарка будет организован сафари-парк и посетители смогут понаблюдать за дикими скакунами. И, конечно, сотрудники питомника надеются получить приплод от лошадей и внести свой вклад в сохранение и приумножение этих прекрасных животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU