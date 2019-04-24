В Самаре снимают первый подростковый сериал
В интернете появился тизер нового подросткового молодежного сериала, который снимают в Самаре. К работе над ним приступили ГТРК «Самара» и Корпорация «Кошелев». Называется сериал «Все по-честному». Для нашего города это уникальный проект.
- В этом сериале говорят о важных для подростков проблемах: дружбы, любви, нравственного выбора. Школьную жизнь покажут без прикрас. А взрослым сериал поможет узнать больше о подрастающем поколении, - заявляют инициаторы проекта.
В тизере герой сериала бежит по школьному коридору – съемки проходили в новой школе "Кошелева". Обрывается съемка на самом интересном моменте, когда подрсток попадает в актовый зал со свертком бумаги. Какое значение будет иметь этот момент в судьбе сериала – узнаем уже после премьеры.
Тизер первого самарского подросткового сериала.
ИСТОЧНИК KP.RU