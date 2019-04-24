В Самаре и в Тольятти планируют построить четыре новые школы

СЕГОДНЯ 15:32 2019-04-24T15:55:47+03:00

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В Самарской области планируют построить четыре новые школы, эти проекты поддержали в Совете Федерации по итогам проведения Дней Самарской области в Верхней палате Парламента. Речь идет о школах в Ново-Семейкино и Кошелеве, и двух учебных заведений в Тольятти.

- Мы обратились в Совет Федераций по таким важным и ощутимым вопросам, в которые входит строительство новых школ и в Самаре, и в Тольятти. Нам бы хотелось больше бюджетных средств привлекать в Самарскую область, чтобы строить больше школ, минимизировать вторую смену, не допустить появление третьей смены. И мы встретили поддержку совфеда по всем вопросам, здесь играет роль и личный фактор, нашего губернатора Дмитрия Азарова здесь хорошо знают, уважают, он пользуется авторитетом и нам это помогло найти взаимопонимание, - отметил, рассказывая об итоге встреч в Совете Федерации зампредседателя правительства региона Александр Фетисов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что все заявки Самарской области отлично проработаны и обоснованы, есть достижения в регионе по ряду показателей.

- Очень многое уже сделано командой Дмитрия Игоревича Азарова. В свой родной край вернулся не чужой для Самарской области человек, прошедший хорошую школу мэра, получивший федеральный опыт. Отсюда и подход уже иной - масштабный, стратегический, - поделилась своим мнением она.

Напомним, что по результатам прошедших Дней Самарской области в Совете Федерации принято постановление о поддержке предложений делегации. Например, министерству здравоохранения рекомендовали оказать поддержку региону в строительстве новых корпусов детских больниц.

- Важно, что наши усилия, направленные на опережающее развитие региона и повышение благосостояния граждан Российской Федерации, проживающих в Самарской области, сегодня заметны в том числе за пределами региона. В Дни Самарской области в Совете Федерации были приняты важнейшие для нашего региона решения. Это поддержка масштабных инфраструктурных объектов, значимых не только для Самарской области, но и для страны. Речь также шла о поддержке социальной и культурной сфер региона, проектов АПК и крупнейших промышленных предприятий губернии, а также поддержке жилищного строительства и развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Я уверен, что все эти решения будут воплощены в жизнь. Это даст колоссальный импульс опережающему развитию региона. В этом у меня нет никаких сомнений, - подвел итог Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU