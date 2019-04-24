Французский художник MioSHe нарисует граффити на доме в Самаре
В Самаре в рамках второго этапа проекта «Модерн в облаках 2019» французский художник MioSHe нарисует на доме на улице Самарской картину. Он будет работать с 30 апреля по 6 мая, сообщает «Альянс Франсез Самара».
- В рамках проекта и в Год театра в России планируется задействовать памятники модерна (art nouveau), которые имеют отношение к театру или рядом с которыми возможно организовать сценическую площадку, - рассказали в центре изучения французского языка и культуры. - Творческой площадкой французского художника MioSHe станет дом, образующий входную группу Театра кукол на улице Самарской, который скоро откроет свои двери самарской публике.
MioSHe – учился изобразительному искусству в Ренне, работал иллюстратором. Граффити увлекся еще в школе
ИСТОЧНИК KP.RU