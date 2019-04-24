2019-04-24T16:08:33+03:00
Общество

Хинштейн: «Рождествено нужно выводить из состава «Самарской луки». Администрация нацпарка ведет себя наплевательски»

Депутат Госдумы жестко прошелся по национальному парку и его руководству
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: twitter.com/KhinshteinФото: twitter.com/Khinshtein
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн съездил в национальный парк «Самарская лука», посмотрел, как дела с огромной свалкой, и пообщался с жителями Рождествено.

- Как и обещал, съездил в Рождествено на встречу с жителями. Лично убедился, что свалка на территории нацпарка «Самарская Лука» закрыта, огорожена и там идет рекультивация. Проблема не решалась десятилетиями, - написал Хинштейн в своем Твиттере.

При этом депутат уверен, что Рождествено нужно выводить из состава «Самарской луки», а руководство нацпарка обвинил в наплевательском отношении.

- Рождествено нужно выводить из состава нацпарка. Жители не имеют права ни на что. Даже построенный год назад ФАП до сих пор не введен в эксплуатацию, т.к. капстроительство в «Луке» запрещено. Администрация парка ведет себя совершенно наплевательски, - считает Хинштейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи заинтересовались свалкой в нацпарке «Самарская лука»

Сейчас правоохранители проводят проверку, после которой решат – заводить дело или нет (подробности)

«Вывозить мусор по воде – дорого»: в нацпарке рассказали, откуда взялась свалка около села Рождествено

Решать судьбу несанкционированной свалки будет комиссия, в которую войдут представители минлесхоза и управления Росприроднадзора (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Самары легковушка сбила пешехода на переходе
Доехать до стадиона "Самара Арена" 25 апреля на матч "Крылья Советов" - "Урал" можно будет на автобусе S7
В Самаре в вузовском общежитии нашли труп студента на дверной ручке
«Безумные скидки»: как самарцам сэкономить при покупке смартфона
В Самарской области наркодилер пытался откупиться от полицейского 400 000 рублей
МегаФон – лидер по числу базовых станций в России
Влетел в столб: в Самаре на улице Демократической иномарка перекрыла дорогу
Французский художник MioSHe нарисует граффити на доме в Самаре
В Самаре и в Тольятти планируют построить четыре новые школы
В Самаре снимают первый подростковый сериал
Лошади Пржевальского из Самарского зоопарка переехали в питомник
В Тольятти автоледи на «Пежо» въехала в дерево. Пострадала пассажирка
"Висела бы дальше, как памятник": в Самаре убрали автомобиль, рухнувший с парковки в "Гудке"
Как доехать до стадиона «Самара Арена» 25 апреля на матч «Крылья Советов» - «Урал»
В Самарской области рыбаков загнала на остров стая агрессивных собак
Депутат самарской губдумы требует через суд запретить первомайское шествие в городе
В Самарской области ищут водителя, который сбил 68-летнего велосипедиста и скрылся
В Самаре с рельсов сошел трамвай
В Курумоче рассказали о новом расписании вылетов из Самары в Сочи и Симферополь
Самарцам разрешат ставить флаг города во время семейных торжеств, городских и государственных праздников
Волейболистки «Искры» стали третьими в Высшей лиге «Б»
В Самаре «Тойота» перелетела через бордюр и снесла 12 пролетов ограждений
В Куйбышевском районе Самары отключат воду в ночь с 24 на 25 апреля из-за сбоя
Часть работ по реконструкции Заводского шоссе в Самаре перенесли на 2020 год
В Самаре после 9 мая начнут ремонтировать 8 дорог у Крымской площади
Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Штутгарте