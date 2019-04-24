Хинштейн: «Рождествено нужно выводить из состава «Самарской луки». Администрация нацпарка ведет себя наплевательски»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-04-24T16:08:33+03:00

Депутат Госдумы жестко прошелся по национальному парку и его руководству

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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн съездил в национальный парк «Самарская лука», посмотрел, как дела с огромной свалкой, и пообщался с жителями Рождествено.

- Как и обещал, съездил в Рождествено на встречу с жителями. Лично убедился, что свалка на территории нацпарка «Самарская Лука» закрыта, огорожена и там идет рекультивация. Проблема не решалась десятилетиями, - написал Хинштейн в своем Твиттере.

При этом депутат уверен, что Рождествено нужно выводить из состава «Самарской луки», а руководство нацпарка обвинил в наплевательском отношении.

- Рождествено нужно выводить из состава нацпарка. Жители не имеют права ни на что. Даже построенный год назад ФАП до сих пор не введен в эксплуатацию, т.к. капстроительство в «Луке» запрещено. Администрация парка ведет себя совершенно наплевательски, - считает Хинштейн.

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Свалка в нацпарке Самарская Лука с. Рождествено. Как было ещё 1,5 недели назад. И как стало.

ИСТОЧНИК KP.RU