МегаФон – лидер по числу базовых станций в России

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-24T16:30:51+03:00

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С начала 2019 года количество базовых станций операторов «Большой четверки» возросло на 3%, составив на 1 апреля 719 282, сообщается на сайте Роскомнадзора. Согласно данным мониторинга подведомственной регулятору радиочастотной службы, в России у «Билайна» 150 187 базовых станций, у Теле2 - 156 972, у МТС - 180 068 и 232 055 у МегаФона.

Самая масштабная «стройка» у операторов среди стандартов связи проводится в LTE-диапазоне – рост составил 6% (до 260 334). Количество базовых станций второго и третьего поколений растет меньшими темпами – на 1% с начала года.

«На конец 2018 года сеть LTE МегаФона охватывала 79% населения страны, и мы продолжаем наращивать количество базовых станций этого стандарта. Рост количества устройств с поддержкой 4G и трафика – это общероссийская тенденция, поэтому приоритет отдается именно 4G. В Самарской области за 2018 год трафик в сети LTE МегаФона вырос на 200%, а количество устройст в сети - на 48%. Постоянная работа по увеличению покрытия сети на фоне растущего интернет-трафика – важный фактор для будущего развития компании и ее трансформации в цифрового оператора, - прокомментировал директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

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ИСТОЧНИК KP.RU