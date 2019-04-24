В Самарской области наркодилер пытался откупиться от полицейского 400 000 рублей

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-24T16:44:49+03:00

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области мужчина, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков, попытался дать взятку полицейскому. Он предложил правоохранителю 400 000 рублей, чтобы тот не привлекал его к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки», - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU