В Самарской области наркодилер пытался откупиться от полицейского 400 000 рублей
Правоохранитель деньги не взял
Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области мужчина, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков, попытался дать взятку полицейскому. Он предложил правоохранителю 400 000 рублей, чтобы тот не привлекал его к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки», - говорится в сообщении.
Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU