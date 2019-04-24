2019-04-24T16:47:26+03:00
Общество

«Безумные скидки»: как самарцам сэкономить при покупке смартфона

В магазинах Билайн скидка может составить более 6 500 рублей
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Билайн представляет акцию «Безумные скидки» для покупки смартфонов в комплекте со страховкой, пакетом настроек и аксессуарами.

Только с 22 апреля по 26 мая 2019 года во всех магазинах и интернет-магазине Билайн проходит акция «Безумные скидки». Покупатели смогут сэкономить на стоимости смартфона:

· более 4 300 рублей в комплекте со страховым полисом «Комплексная защита»;

· более 4 500 рублей в комплекте с пакетами дополнительных настроек;

· до 2 000 рублей дополнительно к одну из комплектов в случае покупки аксессуаров.

Приобретая смартфон вместе со страховкой и аксессуарами или пакетом настроек и аксессуарами, общий размер скидки может составить более 6 500 рублей.

Например, в рамках акции скидка на новинку 2019 года Нonor View 20 256 GB в составе комплекта со страховкой составит 5 199 рублей. Общая стоимость комплекта – 44 990 рублей. Таким образом, по цене смартфона клиент получает дополнительно надежную защиту нового смартфона от повреждений и утери в рамках страхового полиса «Комплексная защита».

Получить дополнительную скидку до 2 000 рублей на смартфон можно также и при выборе аксессуаров. В акции участвуют самые покупаемые товары – защитные пленки и стекла, наушники, зарядные устройства и другое.

В комплекс настроек входит: перенос информации с устаревшего устройства на новое, наклейка защитной пленки или стекла, настройка мобильного интернета. Стоимость пакета настроек варьируется в зависимости от его наполнения.

В магазинах и интернет-магазине Билайн также действуют скидки до 90%: до 20% на смартфоны, до 25% на планшеты и до 90% на аксессуары.

Более подробная информация об акции на сайте https://samara.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/bezumnie-skidki-v-beeline-viberi-svoyu/ ссылку вшить в слово «сайте».

Цены указаны с НДС.

Организатор акции: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

Акция действует с 15.04.2019 по 26.05.2019 на территории РФ (кроме Республики Крым и г. Севастополь). Скидка на смартфон до 6 500 рублей предоставляется при одновременной покупке страховки «Комплексная защита» и аксессуаров на сумму от 3800 рублей. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции с предварительным информированием путем размещения информации на сайте Beeline.ru. Цены с НДС. Количество оборудования ограничено. ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Страхование осуществляет АО «АльфаСтрахование» Лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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