Осетрина и стадион в разрезе: самарские сувениры стали одними из лучших в России
Сувениры из Самарской области признаны одними из самых лучших в ПФО. Товары из нашего региона приняли участие в 10 номинациях конкурса "Туристический сувенир", который проходил в Ульяновске. Эксперты оценили наших производителей в номинации "Гастрономический сувенир. Еда. VIP категория". "Золото Самарской губернии" от Волжского Осетра заняло первое место в соревновании.
- Также второе место досталось Ирине Шаровой, которая стала второй в номинации "Сувенир города". Напиток "Жигулевское пиво" также наградили серебряной медалью в профильной номинации, - отметили представители Департамента туризма Самарской области.
Жюри понравились и деревянные конструкторы, из которых можно собрать стадион "Самара Арена". Их, кстати, охотно покупали и туристы во время ЧМ 2018.
Теперь самарские проекты примут участие в финале конкурса, который пройдет в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU