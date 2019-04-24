Осетрина и стадион в разрезе: самарские сувениры стали одними из лучших в России

СЕГОДНЯ 21:02 2019-04-24T21:02:08+03:00

На самарском стенде было много удивительных сувениров

Всего от Самары в конкурсе "Туристический сувенир" принимали участие товары в 10 номинациях

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Сувениры из Самарской области признаны одними из самых лучших в ПФО. Товары из нашего региона приняли участие в 10 номинациях конкурса "Туристический сувенир", который проходил в Ульяновске. Эксперты оценили наших производителей в номинации "Гастрономический сувенир. Еда. VIP категория". "Золото Самарской губернии" от Волжского Осетра заняло первое место в соревновании.

- Также второе место досталось Ирине Шаровой, которая стала второй в номинации "Сувенир города". Напиток "Жигулевское пиво" также наградили серебряной медалью в профильной номинации, - отметили представители Департамента туризма Самарской области.

Жюри понравились и деревянные конструкторы, из которых можно собрать стадион "Самара Арена". Их, кстати, охотно покупали и туристы во время ЧМ 2018.

Теперь самарские проекты примут участие в финале конкурса, который пройдет в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU