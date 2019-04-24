Архитектор Виталий Стадников: "В Самаре просто нет качественного жилья"

СЕГОДНЯ 21:10 2019-04-24T21:10:11+03:00

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В Самаре в очередной раз обсудили тему с присвоением городу статуса исторического поселения. Своей информацией поделились архитектор Виталий Стадников и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Сейчас проект реновации центра города предложил Стадников, по его мнению изменения в границах исторического поселения позволят создать около 11 тыс. рабочих мест и привлечь более полутора миллиардов налогов.

- В Самаре сегодня недвижимость в историческом центре стоит процента на 24 меньше, чем в соседних городах. Поэтому сюда не приходят федеральные застройщики. И сегодня в Самаре котируется не качество жилья, а доступность, потому что качественного жилья в Самаре просто нет, - отметил Виталий Стадников.

По мнению экспертов, из-за современной инвестиционной политики в историческомп центре падают налоговые поступления на 51%, идет отток населения, так как здесь только расселяют ветхие дома. При этом хорошего жилья комфорт класса очень мало.

Смогут ли изменить эту ситуацию сегодня, узнаем в скором времени. Пока что все упирается в некие законодательные ограничения по развитию центра города и отсутствие финансов на перестройку.

ИСТОЧНИК KP.RU