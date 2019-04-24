"Это будет еще одна Москва": Самару снова предложили объединить с Казанью и Ульяновском

СЕГОДНЯ 21:26 2019-04-24T21:26:28+03:00

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился своими взглядами на развитие страны. Он считает, что уравновешивать Россию может создание митрополий - объединения городов, соединенных между собой скоростными путями сообщения для возрастания экономического потенциала. По его словам сегодня такими митрополиями уже являются Москва и Санкт-Петербург. И третьей по влиятельности и инвестиционной привлекательности могла бы быть конгломерация Самары, Тольятти, Казани и Ульяновска. Для этого города должны быть соединены скоростными дорогами - как минимум.

- Нужно, чтобы горизонтальные связи между субъектами РФ становились крепче, особенно нас интересуют те регионы, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие окружающим субъектам Российской Федерации, - приводит цитату Алексея Кудрина Счетная палата.

Среди других городов по мнению чиновника в митрополии могут объединиться Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, а также Томск, Барнаул и Новосибирск.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/137434-kudrin-predlozhil-obedinit-kazan-samaru-tolyatti-i-ulyanovsk-v-metropoliyu, - приводит

Кроме того Алексей Кудрин предложил передать на уровень регионов часть налога на добавленную стоимость, так как региональные власти "должны сами распоряжаться своими средствами".

ИСТОЧНИК KP.RU