В Сызрани с билетом на море поймали пропавшую девочку из Свердловской области

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-25T07:07:30+03:00

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В Сызрани нашли пропавшую 19 апреля в Свердловской области 16-летнюю школьницу. Ее задержали полицейские в тот момент, когда она уже садилась на поезд до Адлера. Они еще раньше узнали, что девушка по своему паспорту купила в кассе билет на станции Сызрань-1.

- В разговоре с полицейскими девушка объяснила, что устала от давления родителей и решила уехать на море от экзаменов и всей выпускной суеты. Школьница ехала из Сызрани в Краснодар и хотела остаться там жить и работать, - рассказали в Сызранском ЛО МВД на транспорте.

Родители девушки из Североуральска объявили ее в розыск еще 19 апреля. Подросток ушла из дома утром. Она собрала рюкзак и пошла на авттовокзал. Сначала она добралась до Екатеринбурга, потом ехала на попутках. Неизвестно, написала ли она маме и папе прощальное письмо. Сейчас девушку передали законным представителям.

ИСТОЧНИК KP.RU