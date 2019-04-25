В 2018 году в Самаре зафиксировали два случая высокого загрязнения воздуха

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-25T08:34:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты в пресс-центре "Комсомольской правды - Самара" рассказали о степени загрязнения воздуха в Самаре. По их данным, сегодня основной загрязнитель воздуха не промышленные предприятия, а многочисленные автомобили. В Роспотребнадзоре отметили, что их число растет пропорционально объемам новой застройки.

- Каждый день мы контролируем качество воздуха на 23 стационарных точках в девяти городах. Каждый год мы отбираем и анализируем около 200 тыс. проб воздуха, проверяем его на содержание более 30 вредных веществ, - сообщила заместитель начальника Центра мониторинга загрязнений окружающей среды ФГБУ "Приволжское УГМС" Наталья Евсеева. - В 2018 году экстремально высокого загрязнения – то есть превышения норм более чем в 50 раз -зафиксировано не было. Но дважды специалисты зафиксировали превышение допустимой максимальной разовой концентрации вредных веществ в Самаре более чем в два раза.

В целом в 2018 году состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах Самарской области оценивается как низкое. Исключение – Самара. Но и здесь есть позитивные сдвиги, сегодня многие предприятия стремятся внести свой вклад в улучшение экологической ситуации.

- Со своей стороны мы, как промышленное предприятие, делаем все возможное, чтобы сократить влияние на атмосферу: проводим мониторинг с привлечением лаборатории. Все наши выбросы в пределах допустимых норм. Это часть нашей стратегии: в Самарской области живут наши дети и мы должны заботиться об их будущем, - прокомментировал заместитель Генерального директора по производственному контролю ООО «Томет» Александр Бабич.

ИСТОЧНИК KP.RU