«Крылья Советов» разгромили «Урал» в молодежном первенстве РПЛ

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-25T08:40:05+03:00

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Молодежь «Крыльев Советов» разгромила сверстников из «Урала» 5:1 в рамках встречи 25 тура молодежного первенства РПЛ. Матч проходит на стадионе «Металлург» в Самаре. Голами уволжан отметились Максим Мухин, Павел Яковлев, Егор Голенков (дубль) и Бахадур Соколов.

- Хорошо, что нашей команде удалось сегодня забить много голов, это сказывается на уверенности молодых игроков. В целом игрой сегодня я доволен, за исключением наших некоторых действий в обороне. Совершали обрезы и ненужные потери. Пропущенный гол зародился из такой ошибки. Очень хорошо нас сегодня усилили игроки основного состава, - приводит слова главного тренера молодежки «КС» Владимира Кухлевского пресс-служба команды.

Матч основных команд «КС» и «Урала» пройдет сегодня, 25 апреля, на стадионе «Самара Арена». Начало встречи – в 19:30 по местному времени. «КП-Самара» будет вести прямую трансляцию со стадиона.

ИСТОЧНИК KP.RU