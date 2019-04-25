В Самаре ищут пропавшую 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:53 2019-04-25T08:53:43+03:00

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В Самаре со среды, 24 апреля, ищут пропавшую 12-летнюю девочку. Софья Паршина была одета в серую олимпийку с капюшоном, белую майку, черные джинсы и черно-серые кроссовки. Приметы – рост 164 см, среднее телосложение, светло-русые волосы ниже плеч, серо-голубые глаза.

Всех, кто видел Софью или знает, где она может быть, просят обратиться по телефону 89277018014 (Галина) или в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Кроме того, вчера, 24 апреля, стало известно, что в Самаре нашелся пропавший 13-летний Артем Малов. Ребенок жив.

ИСТОЧНИК KP.RU