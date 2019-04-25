Автобусы №45 будут заезжать на «Самара Арену»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-25T10:02:08+03:00

А от Жигулевских садов до стадиона построят проезжую часть

Изменить размер текста: A A

До стадиона «Самара Арена» от Жигулевских садов планируют построить проезжую часть. По этой дороге на стадион и к транспортно-пересадочному узлу около Агропарка будут ездить автобусы №45. Об этом на личном приеме граждан с мэром Самары Еленой Лапушкиной сообщил глава дептранса города Юрий Тапилин.

- Для улучшения транспортного обслуживания в дальнейшем предлагается строительство проезжей части от Жигулевских садов до улицы Арена 2018. Таким образом будет оптимизирован маршрут №45 с заездом к стадиону «Самара Арена» и транспортно-пересадочному узлу в районе «Агропарка Самара», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, власти пообещали решить вопрос с количеством автобусов на 45 маршруте. По словам жителей Жигулевских садов, автобусы ходят редко, особенно в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU