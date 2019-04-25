Кто из самарцев не сможет поехать в отпуск этим летом?

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-25T10:45:53+03:00

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Заместитель главного судебного пристава Самарской области расскажет журналистам, сколько самарцев и жителей области будут ограничены в выезде за рубеж в период наступающих майских праздников и летних отпусков, как проверить себя на наличие задолженности. Лилия Добрынина озвучит, при какой сумме долга может быть применима эта мера и насколько оперативно сегодня информация о погашении долга доходит до пограничной службы. И если должник решил рассчитать, можно ли оплатить долги прямо в здании аэропорта или вокзала, чтобы продолжить поездку?

ИСТОЧНИК KP.RU