Власти Самары рассказали, почему на озере на Аэродромной умерли рыбы и черепахи

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-25T11:09:30+03:00

На то, что водоем завален трупами рыб и черепах, сообщили местные жители. Фото: Twitter.com

По словам представителей департамента городского хозяйства и экологии, все из-за того, что водоем непроточный

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Представители департамента городского хозяйства и экологии Самары объяснили горожанам, почему на озере на улице Аэродромной умерли рыбы и черепахи. По словам властей – все из-за того, что водоем непроточный.

- В связи с тем, что водоем является непроточным, образуется застой. При низком содержании кислорода и наличия аммоний-ион происходит процесс гниения органики. При разложении аммоний-ион образуется аммиак, который является губительным для живых организмов, - рассказали в департаменте.

На то, что водоем завален трупами рыб и черепах, сообщили местные жители. По их словам, для протоки озера есть некая труба, которая забилась. Власти пообещали разобраться и почистить озеро.

ИСТОЧНИК KP.RU