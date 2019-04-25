Власти Самары рассказали, почему на озере на Аэродромной умерли рыбы и черепахи
Представители департамента городского хозяйства и экологии Самары объяснили горожанам, почему на озере на улице Аэродромной умерли рыбы и черепахи. По словам властей – все из-за того, что водоем непроточный.
- В связи с тем, что водоем является непроточным, образуется застой. При низком содержании кислорода и наличия аммоний-ион происходит процесс гниения органики. При разложении аммоний-ион образуется аммиак, который является губительным для живых организмов, - рассказали в департаменте.
На то, что водоем завален трупами рыб и черепах, сообщили местные жители. По их словам, для протоки озера есть некая труба, которая забилась. Власти пообещали разобраться и почистить озеро.
ИСТОЧНИК KP.RU