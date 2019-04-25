2019-04-25T11:34:30+03:00
Общество

В Самаре на улице Ленинской у стадиона «Динамо» провалился асфальт

Место провала огородили, но водителям все равно нужно быть внимательными
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: vk.com/id75617577Фото: vk.com/id75617577
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В Самаре на улице Ленинской провалился асфальт. Дыра в проезжей части образовалась рядом со стадионом «Динамо», сообщают очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара».

- На Ленинской напротив Динамо провал, почти сразу после ул. Льва Толстого. Будьте осторожны! – предупреждает самарец Евгений.

Место провала огородили.

Напомним, это далеко не первый провал асфальта в Самаре. На улице Молодогвардейской во дворе одного из домов в конце марта под асфальт почти полностью ушла «Лада Калина». К счастью, пассажир и водитель вовремя успели выбраться из автомобиля. А всего пару недель назад на проспекте Металлургов образовалась дыра прямо посреди дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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