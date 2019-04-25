В Тольятти в ДТП разбился насмерть пассажир мотоцикла, очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-25T11:40:42+03:00

Сейчас по факту трагедии проводят проверку сотрудники полиции

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Сегодня утром, в четверг 25 апреля, в микрорайоне Шлюзовой в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом. На улице Железнодорожной столкнулись "Лада Гранта" и мотоцикл.

- Погиб пассажир мотоцикла. По факту происшествия сейчас проводится проверка, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в полиции.

Сотрудники МВД также напоминают, что необходимо соблюдать скоростной режим. Пренебрежение правилами дорожного движения зачастую приводит к трагедии.

На месте работают оперативные службы - МЧС, скорая помощь, полиция. Очевидцы сообщают, что есть еще один пострадавший. Травмы получил водитель двухколесного транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU