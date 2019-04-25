В Тольятти в ДТП разбился насмерть пассажир мотоцикла, очевидцы сделали фото
Сегодня утром, в четверг 25 апреля, в микрорайоне Шлюзовой в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом. На улице Железнодорожной столкнулись "Лада Гранта" и мотоцикл.
- Погиб пассажир мотоцикла. По факту происшествия сейчас проводится проверка, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в полиции.
Сотрудники МВД также напоминают, что необходимо соблюдать скоростной режим. Пренебрежение правилами дорожного движения зачастую приводит к трагедии.
На месте работают оперативные службы - МЧС, скорая помощь, полиция. Очевидцы сообщают, что есть еще один пострадавший. Травмы получил водитель двухколесного транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU