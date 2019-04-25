В Самаре водитель Toyota RAV4 протаранил ограждения и столб и вылетел на проезжую часть
О пострадавших информации нет
Фото: vk.com/dtp_sam
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Серьезное ДТП произошло в Самаре в среду, 24 апреля. На улице Демократической, рядом с офисом «Деловых линий», водитель на Toyota RAV4 снес столб и ограждения и вылетел на проезжую часть. Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара».
Из-за аварии на Демократической образовалась огромная пробка.
О пострадавших информации нет. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые и будут разбираться, из-за чего произошла авария.
Напомним, еще одно серьезное ДТП произошло в Самарской области утром в четверг, 25 апреля. В Тольятти столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл. Пассажир мотоцикла скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU