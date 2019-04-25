Максимальный сброс воды будет с 26 апреля по 5 мая: тольяттинцев предупредили о возможных подтоплениях

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-25T12:11:22+03:00

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Мэрия Тольятти предупреждает жителей города о возможном подтоплении. Пик сброса воды Жигулевской ГЭС придется на период с 26 апреля по 5 мая. В зоне риска – Федоровка и полуостров Копылово, сообщает сайт администрации города.

- По информации филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевской ГЭС», в связи со сбросом паводковых вод через водосливную плотину будет подниматься уровень воды в нижнем бьефе Жигулевской ГЭС (Саратовского водохранилища). Максимальный сброс паводковых вод будет проходить в период с 26 апреля по 5 мая, в связи с этим возможно сезонное подтопление территорий Комсомольского района Тольятти 1% паводком (полуостров Копылово, мкр. Федоровка), - говорится в сообщении.

Власти рекомендуют горожанам не ездить на дачи, которые находятся в зоне риска.

ИСТОЧНИК KP.RU