Максимальный сброс воды будет с 26 апреля по 5 мая: тольяттинцев предупредили о возможных подтоплениях
Мэрия Тольятти предупреждает жителей города о возможном подтоплении. Пик сброса воды Жигулевской ГЭС придется на период с 26 апреля по 5 мая. В зоне риска – Федоровка и полуостров Копылово, сообщает сайт администрации города.
- По информации филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевской ГЭС», в связи со сбросом паводковых вод через водосливную плотину будет подниматься уровень воды в нижнем бьефе Жигулевской ГЭС (Саратовского водохранилища). Максимальный сброс паводковых вод будет проходить в период с 26 апреля по 5 мая, в связи с этим возможно сезонное подтопление территорий Комсомольского района Тольятти 1% паводком (полуостров Копылово, мкр. Федоровка), - говорится в сообщении.
Власти рекомендуют горожанам не ездить на дачи, которые находятся в зоне риска.
ИСТОЧНИК KP.RU