2019-04-25T12:11:22+03:00
Общество

Максимальный сброс воды будет с 26 апреля по 5 мая: тольяттинцев предупредили о возможных подтоплениях

В зоне риска полуостров Копылово и Федоровка
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Прошлогодний паводок на полуострове Копылово. Фото: руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.Прошлогодний паводок на полуострове Копылово. Фото: руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
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Мэрия Тольятти предупреждает жителей города о возможном подтоплении. Пик сброса воды Жигулевской ГЭС придется на период с 26 апреля по 5 мая. В зоне риска – Федоровка и полуостров Копылово, сообщает сайт администрации города.

- По информации филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевской ГЭС», в связи со сбросом паводковых вод через водосливную плотину будет подниматься уровень воды в нижнем бьефе Жигулевской ГЭС (Саратовского водохранилища). Максимальный сброс паводковых вод будет проходить в период с 26 апреля по 5 мая, в связи с этим возможно сезонное подтопление территорий Комсомольского района Тольятти 1% паводком (полуостров Копылово, мкр. Федоровка), - говорится в сообщении.

Власти рекомендуют горожанам не ездить на дачи, которые находятся в зоне риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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