2019-04-25T12:39:33+03:00
Общество

Студенты техникума из Самары заняли первые места на 18-х молодежных Дельфийских играх России

Владислав Орлов и Иван Техеров победили в номинации «Кулинарное искусство» в разных возрастных категориях
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Фото: Самарский техникум кулинарного искусстваФото: Самарский техникум кулинарного искусства
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Два студента Самарского техникума кулинарного искусства стали победителями 18-х молодежных Дельфийских игр России. Владислав Орлов и Иван Терехов заняли первые места в разных возрастных категориях в номинации «Кулинарное искусство».

- Владислав Орлов выступил в категории «15-17 лет». Его готовили мастер производственного обучения Илья Ивановский и преподаватель спецдисциплин Полина Семенова. Ивана Терехова, который победил в категории «18-24 года», готовили мастера производственного обучения Таисия Аверьянова и Андрей Чудаев, - рассказали в техникуме.

Церемония закрытия Дельфийских игр России, которые прошли в Ростове-на-Дону, состоялась 23 апреля. Сборная Самарской области заняла 6 общекомандное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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